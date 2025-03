Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił w środę, że jeśli Kreml nie zgodzi się na zawieszenie broni w wojnie przeciwko Ukrainie, Stany Zjednoczone zaostrzą sankcje wobec Rosji oraz zwiększą wsparcie dla Kijowa.

Pytany w Kijowie przez dziennikarzy, jakich działań oczekuje od USA, jeśli Rosja nie zgodzi się na rozejm, Zełenski odpowiedział: "Będą silne kroki wobec strony rosyjskiej. Rozumiem, że możemy oczekiwać na silne kroki. Nie wiem, szczegółów jeszcze nie znam, ale mówimy o sankcjach i, odpowiednio, wzmocnieniu Ukrainy".

Prezydent Ukrainy poradził, by poczekać, jaka będzie oficjalna reakcja Rosji na propozycje zakończenia wojny. "Jakie są szanse? Zobaczymy" – podkreślił, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Armia ukraińska w obwodzie kurskim

Armia ukraińska nadal operuje w obwodzie kurskim w Rosji, a dowództwo wojskowe chroni życie żołnierzy – oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tuż po informacjach, że siły zbrojne jego kraju wycofały się z rosyjskiego miasteczka Sudża.

"Nasze wojska w obwodzie kurskim wypełniają swoje zadania. Rosja próbuje wywrzeć maksymalną presję na nasze siły. Dowództwo wojskowe robi to, co powinno: ratuje życie naszych żołnierzy tak bardzo, jak to możliwe" - powiedział Zełenski dziennikarzom.