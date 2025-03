Węgry krytykują Radosława Sikorskiego. - Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski jest jednym z najbardziej agresywnych i prowojennych polityków w Europie, więc jego – twierdzi minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Jego zdaniem starcie szefa naszego MSZ z Amerykanami było tylko kwestia czasu.

„Znamy styl polskiego ministra spraw zagranicznych i obecnego polskiego rządu (...) Często wystawiali sobie złą ocenę swoim stylem i sposobem, w jaki niszczą praworządność w Polsce. Myślę więc, że było nieuniknione, że tego rodzaju wymiana poglądów w pewnym momencie nastąpi w internecie” – powiedział cytowany przez agencję MTI Szijjarto o ostrej wymianie zdań, do jakiej doszło w weekend między Sikorskim a Elonem Muskiem, miliarderem i współpracownikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, oraz sekretarzem stanu USA Markiem Rubio w sprawie systemu Starlink.

Szijjarto wyraził nadzieję, że zainicjowany przez USA proces pokojowy w sprawie Ukrainy odniesie sukces, a „prowojenni politycy, tacy jak szef polskiej dyplomacji, nie będą w stanie podważyć trwających rozmów”.

W sobotę szef węgierskiej dyplomacji oskarżył rząd Donalda Tuska o to, że wraz z innymi państwami UE próbuje zablokować rozmowy pokojowe. „To właśnie taka postawa Brukseli izoluje Unię Europejską" – ocenił Szijjarto.

W niedzielę na należącym do Muska portalu X doszło do wymiany zdań między Sikorskim, Rubio i Muskiem dotyczącej systemu Starlink. Starlinki - produkowane przez należącą do Muska firmę - są wykorzystywane od wielu miesięcy do zapewniania łączności ukraińskiemu wojsku broniącemu się przed rosyjską inwazją.

W jednym z wpisów Musk stwierdził, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, doszłoby do załamania się frontu, a Ukraina przegrałaby wojnę. W reakcji Sikorski podkreślił, że Starlinki dla Ukrainy opłacane są przez Polskę w ramach dwustronnej umowy handlowej.

"Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX (firma Muska, formalnie właściciel Starlinka - PAP) okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców" - napisał szef polskiego MSZ.

Szef dyplomacji USA Rubio zarzucił Sikorskiemu mówienie nieprawdy. "Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I powiedz +dziękuję+, bez Starlinka Ukraina dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz u granic Polski" - napisał na X. Chwilę później na wpis Sikorskiego zareagował sam Musk. "Cicho bądź, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. A dla Starlinka nie ma substytutu" - napisał pod adresem polskiego ministra.

W kolejnym wpisie Musk oświadczył, że bez względu na to, jak bardzo nie zgadza się z polityką Ukrainy, Starlink nigdy nie wyłączy swoich terminali. Przekonywał też, że nie groził odcięciem Kijowa od sieci satelitarnej.