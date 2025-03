Administracja USA zamierza wycofać czasowe zezwolenie na pobyt dla 240 tys. ukraińskich uchodźców – poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na doniesienia od „wysokiego rangą urzędnika”. Decyzja ta może wejść w życie już w kwietniu.

Biały Dom i ambasada Ukrainy nie skomentowały doniesień.

Decyzja o cofnięciu ochrony ukraińskim uchodźcom, stanowiąca "zdumiewający odwrót" od polityki poprzedniego prezydenta, jest częścią szerszych dążeń Donalda Trumpa do odebrania możliwości czasowego pobytu w USA łącznie ok. 1,8 milionów migrantów - przekazała agencja. Z dokumentów, do których uzyskał dostęp jej dziennikarz, wynika, że po wycofaniu ochrony migrant mógłby podlegać szybkiej deportacji.

Nakaz likwidacji wdrożonych przez prezydenta Joe Bidena programów czasowej ochrony humanitarnej znalazł się wśród dekretów, które Donald Trump podpisał natychmiast po zaprzysiężeniu w styczniu br. Programy te oprócz 240 tys. Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazją obejmowały także m.in. 530 tys. Kubańczyków, Haitańczyków, Nikaraguańczyków i Wenezuelczyków oraz ponad 70 tys. Afgańczyków, którym udało się opuścić zajmowany przez talibów kraj.

Tuż przed przekazaniem władzy następcy Biden przedłużył program ochrony dla ukraińskich uchodźców. Miał obowiązywać przez 18 miesięcy, do października 2026 r. (PAP)