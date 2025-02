Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że KE zamierza położyć większy nacisk na rozwijanie w UE gospodarki o obiegu zamkniętym. „Wciąż odsyłamy ogromne ilości cennych odpadów z powrotem do Chin” – powiedziała, dodając, że trzeba zacząć odzyskiwać z nich w UE surowce krytyczne.

Von der Leyen wzięła udział w środę w Antwerpii w Europejskim Szczycie Przemysłowym, podczas którego opowiadała o niektórych założeniach Czystego Ładu Przemysłowego. To nowa strategia KE, która ma umożliwić Unii konkurowanie z USA i Chinami. Zakłada m.in. pozyskanie ponad 100 mld euro na wsparcie "czystej produkcji w UE".

Szefowa KE poinformowała, że Komisja nie zamierza rezygnować z celów Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. „Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55 proc. do 2030 roku” – powiedziała.

Problemem m.in. wysokie ceny energii

Zwracając się do przedsiębiorców, przyznała jednocześnie, że zbyt wiele przeszkód stoi na ich drodze, w tym wysokie ceny energii i nadmierne obciążenia regulacyjne.

„Koszty produkcji wzrosły, zwłaszcza w przypadku energochłonnych gałęzi przemysłu. (…) Niektóre inwestycje przeniosły się do innych regionów. Musimy odwrócić ten trend. To jest główny cel Czystego Ładu Przemysłowego” – podkreśliła. Zapowiedziała, że UE chce inwestować więcej niż kiedykolwiek w innowacje. Wyzwaniem w tym obszarze – jak dodała – jest dostęp do finansowania, a UE musi zmobilizować znacznie więcej inwestycji prywatnych i publicznych.

Pomoc publiczna na dekarbonizację

Von der Leyen dodała, że KE przedstawi również nowe ramy pomocy państwa. „Pomoc publiczna na dekarbonizację i czyste technologie będzie zatwierdzana szybciej i będzie trwała dłużej, aby zapewnić większą przewidywalność i przyspieszyć innowacje” – powiedziała.

Szefowa KE zapowiedziała także, że Bruksela skupi się na jednym innowacyjnym sektorze – gospodarce o obiegu zamkniętym. Jej działanie opiera się na zmniejszaniu zużycia surowców w procesie produkcji i ograniczeniu odpadów.

„Europa ma tutaj wyraźną przewagę pioniera. Jedna trzecia wszystkich firm (na świecie - PAP) zajmujących się technologiami obiegu zamkniętego to firmy europejskie. Ponad 50 proc. naszej stali, żelaza, cynku lub platyny pochodzi ze złomu. Pokrywa to ponad 25 proc. europejskiego zużycia. Musimy jednak działać szybciej i lepiej. Na przykład Chiny kontrolują 80 proc. światowych mocy przerobowych w zakresie recyklingu baterii. Wciąż odsyłamy ogromne ilości cennych odpadów z powrotem do Chin. Zamiast tego wycofane z eksploatacji baterie mogłyby zapewnić prawie 15 proc. litu, którego potrzebujemy” – oświadczyła von der Leyen.

Zapowiedziała, że przedstawi projekt nowych przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Komisja Europejska w Czystym Ładzie Przemysłowym proponuje m.in. utworzenie unijnego centrum surowców krytycznych w celu wspólnych zakupów kluczowych metali w UE. Dzięki temu ich ceny mają być niższe.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)