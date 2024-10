Wiktor But, znany rosyjski handlarz bronią, powrócił do interesu, co potwierdzają amerykańskie media, w tym "The Wall Street Journal". Po latach spędzonych w amerykańskim więzieniu, But wznowił działalność na międzynarodowym rynku uzbrojenia, w tym sprzedaż broni wrogom Izraela.

Wiktor But, urodzony w Tadżykistanie, zyskał reputację „handlarza śmiercią”, współpracując z różnymi konfliktami zbrojnymi na całym świecie. Jego kariera zaczęła się w latach 80., kiedy służył w radzieckiej armii, a później, po upadku ZSRR, wykorzystał swoje kontakty wojskowe do budowy imperium handlu bronią. But był oskarżany o dostarczanie broni afrykańskim watażkom oraz grupom rebelianckim, a jego działania przyczyniły się do eskalacji konfliktów w różnych regionach. Na kanwie jego historii powstał film z Nicolasem Cagem "Pan życia i śmierci".

Aresztowanie handlarza bronią

W 2008 roku But został aresztowany w Tajlandii przez amerykańskich agentów DEA. Po ekstradycji do USA, w 2011 roku skazano go na 25 lat więzienia za handel bronią. W grudniu 2022 roku, po spektakularnej wymianie z amerykańską koszykarką Brittney Griner, But wrócił do Rosji, gdzie został przyjęty jako bohater.

Po powrocie do Rosji But przez pewien czas był aktywny w lokalnej polityce, uzyskując mandat w obwodzie ulianowskim. Jednak w ostatnich miesiącach pojawiły się doniesienia o jego powrocie do handlu bronią na arenie międzynarodowej. "The Wall Street Journal" informuje, że But miał pośredniczyć w sprzedaży partii karabinków AK-74 dla szyickich rebeliantów Huti w Jemenie, z wartością kontraktu szacowaną na 10 milionów dolarów.

Rosja chce, by USA zajmowało się Izraelem

Zmiany w geopolityce oraz na rynku broni wpłynęły na działalność Buta. Zasoby poradzieckiej broni są na wyczerpaniu, a nowymi graczami na rynku stali się handlarze z Chin, Korei Północnej oraz krajów Bliskiego Wschodu.

Mimo tego, Rosja kontynuuje swoje zaangażowanie w regionalne konflikty, wspierając grupy walczące z Izraelem, takie jak Hezbollah i Hamas, co ma zwiększyć zaangażowanie USA w tym regionie, kosztem Ukrainy. Bardzo możliwe, że kontakty oraz zdolności Buta zostaną użyte do wspierania lokalnych, afrykańskich konfliktów, co skutkować będzie nowymi falami migracji tamtejszej ludności do Europy.