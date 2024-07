Największy szpital dziecięcy w Ukrainie Ochmatdyt został uszkodzony przez rosyjskie akiety na Kijów. Pod gruzami są ludzie; liczba rannych i ofiar na razie nie jest znana – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z kijowskiego szpitala.

„Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, co to jest Rosja, co ona robi” – oświadczył Zełenski.

Co najmniej 10 zabitych i 35 rannych w Kijowie, również co najmniej 10 ofiar śmiertelnych i 41 rannych w Krzywym Rogu, zabici w Dnieprze i Pokrowsku w obwodzie donieckim – to bilans dzisiejszego zmasowanego ataku rakietowego wojsk Rosji na Ukrainę.

Rosyjski atak na dziecięcy szpital w Ukrainie

W wyniku ataku rakietowego zostało zniszczone jedno z pomieszczeń szpitala – powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na mera stolicy Witalija Kliczkę oraz kierownictwo szpitala. Trwa ewakuacja, a pacjenci - jak przekazał Kliczko - mają być skierowani do innych placówek medycznych. Według źródeł Ukrainskiej Prawdy w szpitalu są ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego.

Minister zdrowia o ofiarach ataku na dziecięcy szpital

Minister zdrowia Wiktor Laszko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, potwierdził, że są ofiary, jednak na razie odmówił podania ich liczby. Pocisk, jak powiedział minister, trafił w budynek, w którym chore dzieci były dializowane. Małych pacjentów ewakuowano do innych szpitali.

Na wideo i zdjęciach widać zniszczone sale szpitalne, krew na podłodze, pacjentów z kroplówkami oczekujących na ewakuację przed budynkiem szpitala. Na miejscu pracują ratownicy, poszukując pod gruzami zasypanych osób.

Minister Ukrainy o Rosji

„Dzisiejszy ranek po raz kolejny pokazał, że Rosja to kraj terrorystów i zwyrodnialców. Dziesiątki rakiet wystrzelonych w miasta w godzinach szczytu. Atak na największy szpital dziecięcy w kraju” – napisał minister Kłymenko.

Prezydent Ukrainy powiadomił wcześniej, że Rosjanie w zmasowanym ataku na ukraińskie miasta zastosowali ponad 40 pocisków rakietowych różnego typu.