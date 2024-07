W wyniku wczorajszych wyborów parlamentarnych we Francji, koalicja lewicowa zdobyła najwięcej mandatów, pokonując skrajną prawicę. Jednak żadna z partii nie uzyskała większości, co wprowadziło Francję w stan politycznego impasu z poważnymi konsekwencjami zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej scenie.

Lewica na czele, ale bez większości

W niedzielnych wyborach parlamentarnych we Francji koalicja lewicowa Nowy Front Ludowy zdobyła 182 mandaty, wyprzedzając centrową koalicję prezydenta Emmanuela Macrona, która uzyskała 163 mandatów. Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) zdobyło trzecie miejsce z 143 mandatami, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z ich poprzednim wynikiem - 89 mandatów w 2022 roku. Wyniki te pozostawiają Francję w sytuacji bez precedensu, z zawieszonym parlamentem i politycznym impasem.

Reakcje światowej prasy na francuskie wybory

Amerykańska agencja Associated Press pisze: „Wynik wyborów pozostawił Francję, filar Unii Europejskiej i gospodarza igrzysk olimpijskich, w zaskakującej perspektywie zawieszonego parlamentu i politycznego paraliżu. Polityczne zamieszanie może zadrżeć rynki i francuską gospodarkę, drugą co do wielkości w UE, oraz mieć dalekosiężne konsekwencje dla wojny na Ukrainie, globalnej dyplomacji i stabilności gospodarczej Europy” .

Brytyjski The Guardian podkreśla, że „wyniki wyborów były jednym z największych politycznych niespodzianek w najnowszej historii Francji, ponieważ lewicowa koalicja i centrowa koalicja prezydenta Emmanuela Macrona powstrzymały skrajnie prawicową partię Marine Le Pen, która miała nadzieję, że te wybory będą ostatnim krokiem w jej transformacji z marginalnej grupy neofaszystowskiej w główną siłę polityczną” .

Skutki gospodarcze i polityczne wyborów we Francji

Francuski Le Monde zauważa, że „wyniki wyborów stawiają Francję przed bezprecedensową sytuacją polityczną, której skutki mogą być odczuwalne zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Brak wyraźnej większości w parlamencie może prowadzić do długotrwałego okresu niestabilności politycznej i gospodarczej” .

Amerykański The New York Times zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje dla Unii Europejskiej: „Francja, jako jeden z kluczowych krajów UE, stoi teraz przed wyzwaniem utrzymania stabilności wewnętrznej i sprostania międzynarodowym zobowiązaniom, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie i globalnej dyplomacji”.

Nowa mapa polityczna Francji

Brytyjski The Guardian zwraca uwagę na zmianę układu sił politycznych: „Wybory te na nowo zdefiniowały francuską mapę polityczną, mobilizując partie lewicowe do zjednoczenia się w nowym sojuszu. Koalicja ta zobowiązała się do cofnięcia wielu reform Macrona, wdrożenia kosztownego programu wydatków publicznych i przyjęcia twardszej linii wobec Izraela z powodu wojny z Hamasem” .

Amerykański CNN podkreśla znaczenie wyników wyborów w kontekście przyszłości politycznej Francji: „Wyniki wyborów pozostawiają Francję w stanie politycznego impasu. Lewicowa koalicja zdobyła najwięcej mandatów, ale nie uzyskała większości, co może prowadzić do długotrwałego okresu niestabilności politycznej. Prezydent Macron ma teraz trudne zadanie znalezienia wspólnego języka z przeciwnikami politycznymi, aby uniknąć długotrwałego paraliżu politycznego” .