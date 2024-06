Ambasadorowie krajów członkowskich co prawda zgodzili się w piątek na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, ale nie udało im się uzgodnić 14. pakietu sankcyjnego zawierającego m.in. zakaz reeksportu rosyjskiego LNG.

Brak porozumienia w sprawie 14. pakietu sankcyjnego UE

14. pakiet sankcyjny KE zaprezentowała na początku maja. Planowano, by został on przyjęty na szczyt G7 w Apulii, ale ambasadorom nie udało się porozumieć na czas. UE chciała potem "zawieźć" nowe sankcje na szczyt pokojowy w Szwajcarii, który rozpoczyna się w sobotę, ale do porozumienia w piątek nie doszło.

"Jedno państwo członkowskie zwróciło się z wnioskiem o więcej czasu, szanujemy to i punkt dotyczący sankcji zostaje przełożony" - poinformowało źródło unijne w piątek wieczorem. Nie podało jednak, który to kraj członkowskich. Według wcześniejszych doniesień największe zastrzeżenia miały Niemcy.

Unia Europejska rozpoczyna rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią

W piątek ambasadorowie przyjęli za to jednomyślnie tzw. ramy negocjacyjne Ukrainy i Mołdawii, co pozwoli rozpocząć rozmowy akcesyjne z oboma krajami 25 czerwca.

Zakaz reeksportu rosyjskiego LNG przez porty UE

Elementem 14. pakietu sankcyjnego ma być zakaz reeksportu rosyjskiego gazu skroplonego przez porty w UE. Pakiet obostrzeń nie zakłada jednak limitowania eksportu rosyjskiego LNG do samej Europy. Zgodnie z założeniem Unia ma zrezygnować z LNG z Rosji do 2027 r. dzięki zwiększonemu eksportowi z Kataru, Stanów Zjednoczonych i Norwegii.

Rosja jako czwarty producent LNG na świecie

Według firmy analitycznej Kpler, na którą powołuje się Reuters, Rosja jest czwartym co do wielkości producentem LNG na świecie - jej eksport wyniósł 32,6 mln ton w 2023 r., z czego jedynie 1,9 mln zostało ponownie załadowanych w portach UE w celu eksportu do Azji.

