Stan premiera Słowacji Roberta Ficy jest poważny i wymaga intensywnej opieki, ale nie zagraża jego życiu - powiedział w niedzielę wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak.

Stan zdrowia premiera po zamachu: poważny, lecz stabilizujący się

Takie wnioski wypłynęły z porannej konsultacji lekarzy, poinformował przedstawiciel szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Dodał, że premier potrzebuje dużo czasu, aby dojść do siebie. „Głęboko wierzymy, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, ale ponownie musimy podkreślić, że stan zdrowia premiera jest nadal bardzo poważny”- powiedział.

Zdaniem Kaliniaka ranny w zamachu w środę premier potrzebuje odpocząć, zwłaszcza że nadal wymaga intensywnej opieki, a rekonwalescencja i powrót do zdrowia zajmą co najmniej tygodnie. Wicepremier poinformował, że obecnie transport rannego nie jest możliwy i pozostanie on w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. „Najgorsze, czego się obawialiśmy, na razie minęło” – dodał.

Z Bratysławy Piotr Górecki (PAP)

ptg/ fit/