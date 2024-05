Stosunki między Chinami a Indiami, dwoma najludniejszymi krajami na świecie, od dawna są naznaczone napięciami i konfliktami, szczególnie na ich wspólnej granicy. Starcia graniczne, które miały miejsce w ostatnich latach, są częścią długiej historii sporów terytorialnych i rywalizacji geopolitycznej. W artykule tym przyjrzymy się przyczynom tych konfliktów oraz dyplomatycznym wysiłkom podejmowanym w celu ich rozwiązania.

Konflikty graniczne między Chinami a Indiami mają swoje korzenie w czasach kolonialnych, kiedy to linie graniczne zostały wytyczone przez brytyjskich kolonizatorów. Główne punkty zapalne to obszary Aksai Chin i Arunachal Pradesh. Aksai Chin to region, który Chiny twierdzą, że jest częścią ich prowincji Xinjiang, podczas gdy Indie uważają go za część swojego stanu Ladakh. Aksai Chin jest strategicznie ważny dla Chin, ponieważ przez niego przebiega autostrada łącząca Xinjiang z Tybetem. Z kolei Arunachal Pradesh to region kontrolowany przez Indie, ale Chiny uważają go za część swojego terytorium, określając go mianem „Południowego Tybetu”.

Co jakiś czas dochodzi do starć granicznych, w środę wieczorem opublikowano filmik z akcji. Nie wiemy, gdzie dokładnie został nagrany, ale widać na nim chińskich mundurowych, którzy zajmują wzgórza. W pewnym momencie widać też jeńców wziętych do niewoli - prawdopodobnie są to członkowie sił bezpieczeństwa Indii. Do podobnych starć dochodzi na pograniczu coraz częściej, co ciekawe - w większości prowadzone są bez użycia broni palnej.