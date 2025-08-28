Zdążyć przed 30 września, Kancelaria prezydenta apeluje o szybkie procedowanie projektów ustaw Karola Nawrockiego

Podczas środowej konferencji prasowej szef gabinetu prezydenta Zbigniew Bogucki nawoływał, aby prezydencki projekt ustawy dotyczący pomocy Ukraińcom był procedowany w Sejmie możliwie szybko – tak, aby umożliwić m.in. dalsze finansowanie internetu satelitarnego Starlink Ukrainie, które w innym wypadku skończy się razem z wygaśnięciem ustawy 30 września – na skutek prezydenckiego weta.

Stwierdził przy tym, że dziś nowelizowana ustawa pierwotnie powstała w kilkanaście dni, dlatego nie widzi powodu, dla którego obecny projekt miałby nie zostać uchwalony do końca września. – Skoro można było napisać tę ustawę w kilkanaście dni, to dlaczego nie można przeprocedować ustawy, którą znamy od trzech lat, z konkretnymi zmianami, ale które też były zapowiadane przez rząd – chociażby (zmiana dot.) 800 plus? Pan premier dzisiaj raczył powiedzieć, że ta ustawa jest procedowana. Półtora roku mieli na to, żeby przyjąć te rozwiązania (…) dlatego zainterweniował prezydent – mówił Bogucki.

W poniedziałek Bogucki zapowiadał natomiast, że pisemnie zwróci się w tej kwestii do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, tak aby wspomniany projekt ustawy był procedowany z pominięciem konsultacji społecznych – a w przypadku projektu ustawy o zamrożeniu cen energii – z ich ograniczeniem.

Prezydenckie projekty ustaw w Sejmie. Już wiadomo, jak będą procedowane

Dyrektorka sejmowego Biura Obsługi Mediów Katarzyna Karpa-Świderek przekazała w środę PAP, że do Sejmu we wtorek wpłynął prezydencki projekt dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy oraz że tego samego dnia wpłynęła do Sejmu korespondencja od Boguckiego.

Jak relacjonowała, w piśmie zawarta była prośba o odstąpienie od przeprowadzania konsultacji społecznych projektu o pomocy Ukraińcom i skrócenia konsultacji społecznych prezydenckiego projektu mrożącego ceny energii.

– Oznacza to, że pisma wpłynęły już po skierowaniu obu projektów do standardowej procedury konsultacyjnej, trwającej co do zasady 30 dni – zwróciła uwagę.

Karpa-Świderek podkreśliła, że w piśmie skierowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni Bogucki zwrócił uwagę na „szereg nowych rozwiązań” znajdujących się w projekcie. Między innymi „uszczelniających system udzielania pomocy, wygaszających część działań pomocowych oraz zmiany w kilku innych ustawach, m.in. w Kodeksie karnym oraz ustawie o obywatelstwie polskim”.

– W oczywisty sposób te zupełnie nowe rozwiązania, o bardzo doniosłych skutkach społecznych i politycznych, musiały zostać poddane konsultacjom społecznym – zaznaczyła.

Jak dodała, „pomimo fakultatywnego charakteru konsultacji społecznych w odniesieniu do projektów prezydenckich” trafiły do nich jak dotąd wszystkie projekty wniesione przez Nawrockiego. – Stąd decyzji podjętej w odniesieniu do tych dwóch projektów nie można uznać za zaskakującą – oceniła.

Karpa-Świderek przekazała, że „z uwagi na terminowość i ważność spraw” oraz złożenie projektów przez prezydenta i zapowiedzi przygotowania projektów przez rząd Hołownia wraz z prezydium Sejmu „będą rozważać zmianę harmonogramu posiedzenia Sejmu, tak by mogły zostać procedowane”.

Na stronie internetowej Sejmu znajduje się informacja, że prezydencki projekt ws. cen prądu, który trafił tam 21 sierpnia, tego samego dnia został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne, a dzień później do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 21 września. Z kolei według strony, konsultacje ws. projektu Nawrockiego dot. pomocy Ukraińcom rozpoczęły się 26 sierpnia i potrwają do 25 września.

Weto prezydenta. Dlaczego Karol Nawrocki nie podpisał ustaw dotyczących pomocy Ukrainie i zamrożeniu cen prądu

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która doprecyzowywała m.in. przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Zapowiedział też własną inicjatywę legislacyjną. – W moim projekcie ustawy proponuję nowe zasady nadawania obywatelstwa, także przyjezdnym z innych krajów niż Ukraina. Uznaję, że ten proces powinien być wydłużony. W projekcie znajdzie się także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy. Aby wyeliminować rosyjską propagandę i oprzeć relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku, uznaję, że powinniśmy zawrzeć w ustawie także jednoznaczne hasło „stop banderyzmowi” – mówił.

O zawetowaniu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej prezydent poinformował w czwartek. Oprócz deregulacji ws. wiatraków zawierała w sobie też przepisy mrożące ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Prezydent zapowiedział jednocześnie, że złoży własny projekt ustawy dotyczący mrożenia cen energii elektrycznej, który jest, jak podkreślił, „literalnie wyjęty” z zawetowanej przez niego ustawy wiatrakowej, co oznacza przedłużenie zamrożenia cen energii na ostatni kwartał tego roku.