Musimy więcej inwestować w obronę, musimy wspierać europejską bazę przemysłową - powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel, który w czwartek złożył wizytę w Warszawie, aby rozmawiać o priorytetach Rady Europejskiej na lata 2024-2029 w ramach tzw. agendy strategicznej.

Znaczenie Unii Europejskiej w obliczu wyzwań

"Dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Szczególnie jest to ważne, byśmy podjęli decyzję, jaka będzie fundamentalna orientacja, aby Unia Europejska stała się silniejsza, bardziej odporna" - powiedział Michael na wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem.

Priorytety Rady Europejskiej: Bezpieczeństwo, obrona i wsparcie Ukrainy

Szef Rady Europejskiej wymienił trzy priorytety. "Po pierwsze bezpieczeństwo i obrona. Musimy wspierać Ukrainę tak jak to jest możliwe. Musimy rozwijać nasze zdolności obronne, naszą gotowość obronną. Musimy więcej inwestować w obronę. Musimy wspierać europejską bazę przemysłową" - mówił. "Chcemy pracować ze wszystkimi naszymi partnerami i dlatego właśnie ważne jest, żebyśmy osiągnęli postęp" - mówił. "Jest to dobre dla NATO, jest to dobre dla naszego sojuszu" - podkreślił.

Wzmocnienie fundamentów ekonomicznych Unii Europejskiej

"Druga kwestia, którą chciałbym dzisiaj wspomnieć, dotyczy naszego dobrobytu. Musimy zbudować bardzo silne, potężne fundamenty ekonomiczne. Stanowią one klucz do tego, byśmy byli silni, by stawić czoła wyzwaniom, które przed nami wszystkimi stoją. Więcej konkurencyjności, lepsze przepisy, mniej biurokracji" - wymieniał Michel.

Rola inwestycji i rynków kapitałowych w rozwoju Europy

"Jest jeszcze jeden element, który jest niezmiernie ważny. Więcej inwestycji. Inwestycji w przyszłość i inwestycji w strategiczne działania. Dlatego widzę tutaj, że kwestia rynków kapitałowych także musi być kluczem. Musimy tutaj osiągnąć znaczący postęp. Jestem przekonany, że Europejski Bank Inwestycyjny ma w przyszłości do odegrania ważną rolę" - dodał.

Przypomnienie o wspólnych wartościach i celach Unii Europejskiej

Michel przypomniał też o wartościach, które spajają wspólnotę europejską. "Nasze wartości demokratyczne, nasze zasady fundamentalne, nasze wolności. To wszystko leży u podstawy celu naszego europejskiego projektu" - mówił.

Michel zapewnił, że "w kolejnych tygodniach oraz miesiącach podejmiemy decyzje dotyczące agendy strategicznej". "Będziemy zjednoczeni, a jedność Unii Europejskiej jest ważna" - dodał.

Agenda strategiczna UE: Cele i priorytety na pięcioletni cykl

Agenda strategiczna określa cele dla 27 szefów unijnych państw i rządów w pięcioletnim cyklu. W październiku 2023 r. na nieformalnym szczycie w Grenadzie przywódcy rozpoczęli rozmowę o przyszłych priorytetach skupiając się m.in. na: bezpieczeństwie i obronności, konkurencyjności, energii i migracjach.

Proces konsultacji nad przyszłością UE i współpraca z NATO

Michel rozpoczął konsultacje w listopadzie 2023 r. składając wizyty w Berlinie, Kopenhadze, Zagrzebiu i Paryżu. W tym miesiącu odwiedził Wilno i Bukareszt. Do litewskiej stolicy udał się razem z kandydatem na sekretarza generalnego NATO i obecnym premierem Holandii Markiem Rutte.

Agenda strategiczna ma zostać przyjęta w czerwcu 2024 r. (PAP)

