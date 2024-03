Rosja musi natychmiast zaprzestać wszelkich naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i łamania praw człowieka na Krymie i innych tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy - oświadczyła Amnesty International w raporcie z okazji dziesiątej rocznicy nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Krym to półwysep położony między północną częścią Morza Czarnego i zachodnią Morza Azowskiego. Według prawa międzynarodowego należy on do Ukrainy. W 2014 roku Federacja Rosyjska zajęła Krym w wyniku zbrojnej napaści, a następnie utworzyła tam Autonomiczną Republikę Krymu.

"Sprawcy wszystkich przestępstw muszą zostać na mocy prawa międzynarodowego postawieni przed sądem i mieć uczciwy proces, a ofiary i krewni ofiar muszą mieć możliwość pełnego egzekwowania swoich praw do prawdy, sprawiedliwości i odszkodowania" - napisano w komunikacie.

Próby zmiany składu etnicznego Krymu

Według Amnesty International od początku okupacji w 2014 roku Rosja próbuje zmienić skład etniczny Krymu, niszcząc tożsamość społeczności ukraińskiej i krymskotatarskiej.

"Rosja systematycznie dąży do wykorzenienia ukraińskiej i krymskotatarskiej tożsamości narodowej, (...) ograniczając i zakazując używania języków ukraińskiego i krymskotatarskiego w edukacji, mediach (...) i innych dziedzinach życia, a także prześladując praktyki religijne i działalność kulturalną, które nie są zgodne z tymi promowanymi przez Moskwę. Władze okupacyjne również przymusowo wysiedliły ludzi z Krymu i przemieściły tam rosyjskich cywilów" - stwierdził ekspert ds. Ukrainy w Amnesty International, Patrick Thompson.

"Rosja musi zaprzestać nękania"

Dodał, że "Rosja musi zaprzestać nękania i eliminowania nierosyjskich tożsamości narodowych na okupowanych przez siebie terytoriach".

Amnesty International podkreśla, że natychmiast po zajęciu Krymu Rosja wprowadziła własny program nauczania, co doprowadziło do indoktrynacji i gróźb prześladowania nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy się z nim nie zgadzali.

Nielegalne prawa i praktyki

Ponadto Rosjanie nielegalnie wprowadzili prawa i praktyki, w szczególności te, które ograniczają prawo do wolności opinii i pokojowych zgromadzeń, wydarzeń kulturalnych i obrzędów religijnych.

"Ponad 100 krymskich muzułmanów i muzułmanek zostało uwięzionych na podstawie bezpodstawnych zarzutów o terroryzm i otrzymało wyroki do 24 lat pozbawienia wolności, które odbywają w Rosji" - czytamy w raporcie.

Eksmitowany kościół

Również w 2023 roku władze okupacyjne bezprawnie eksmitowały Ukraiński Kościół Prawosławny z katedry w Symferopolu.

