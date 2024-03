Novo Nordisk to duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które zajmuje się wytwarzaniem leków dla osób chorych na cukrzycę, otyłość, hemofilię i niedobór hormonu wzrostu. Obecnie pracuje nad nowym lekiem, który ma pomóc w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz ułatwić odchudzanie. Przedsiębiorstwo przedstawiło ostatnio wstępne dane na temat CagriSema, który obecnie przechodzi trzecią fazę badań.

Podczas Capital Markets Day, wydarzenia, które odbyło się 7 marca w Danii, przedstawiciele Novo Nordisk podzielili się informacjami na temat programu rozwojowego CagriSema oraz innych leków, a także aktualizacjami związanymi z planami farmakologicznymi w zakresie leczenia otyłości i zdrowia kardiometabolicznego.

Co wiemy o nowym leku od Novo Nordisk?

CagriSema stanowi połączenie 2,4 mg semaglutydu i 2,4 mg kagrilintydu. Preparat ma być aplikowany w formie zastrzyku o stałej dawce, podawanego raz w tygodniu. Pierwsza substancja występuje także w popularnym leku Ozempic, który został wprowadzony na rynek w 2017 roku również przez Novo Nordisk. Jego działanie polega na obniżeniu stężenia glukozy we krwi, dlatego też stosuje się go jako lek przeciwcukrzycowy. W 2021 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków zezwoliła na stosowanie preparatu przy leczeniu otyłości u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2.

Semaglutyd ma nie tylko działanie hipoglikemizujące, ale również zwiększa uczucie sytości, ogranicza łaknienie (zwłaszcza na produkty wysokotłuszczowe), pobudza wydzielanie insuliny i redukuje objętość tkanki tłuszczowej. Ta substancja występuje też w innym leku Novo Nordisk, który jest dostępny w Polsce dopiero od niedawna i to w śladowych ilościach. Mowa o Wegovy, który jest przeznaczony dla osób chorujących na otyłość. Preparat podlega importowi interwencyjnemu, co oznacza, że jest sprowadzany z kraju, w którym dopuszczono go do obrotu, do miejsca, w którym pozostaje niedostępny. Na sprowadzenie każdej dawki musi wcześniej zgodzić się resort zdrowia.

Druga substancja zawarta w CagriSema, czyli kagrilintyd, naśladuje hormon amylinę, który jest wytwarzany przez trzustkę. Amylina działa razem z insuliną, powodując uczucie sytości po zjedzeniu posiłku. Zdaniem producentów, dodanie tej substancji może poprawić działanie semaglutydu.

Trzecia faza badań jest w toku

CagriSema przechodzi obecnie trzecią fazę badań w ramach programu REDEFINE. Podczas ostatniego wystąpienia na Capital Markets Day, przedstawiciele Novo Nordisk przedstawili poszczególne etapy programu. Ma on składać się z sześciu prób. Ich celem jest m.in. ocena działania leku w porównaniu z monoterapią oraz placebo, zbadanie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz ocena efektów związanych z utratą masy ciała.

Wyniki drugiej fazy wykazały, że połączenie wymienionych wyżej substancji zapewnia większą skuteczność utraty masy ciała, w porównaniu do samego semaglutydu i kagrilintydu. Pacjenci osiągnęli średnio 15,6 proc. redukcję wagi w ciągu 32-tygodniowej terapii. Nie zauważono jednak dodatkowej poprawy kontroli glikemii. Badanie drugiej fazy potwierdziło również bezpieczeństwo i dobrą tolerancję leku.

Novo Nordisk: Przyszłość leku wydaje się być obiecująca

Martin Holst Lange, wiceprezes wykonawczy Novo Nordisk Development, potwierdził, że wyniki drugiej fazy wskazują, iż “CagriSema zmniejsza poziom cukru we krwi bardziej niż sam semaglutyd, a utrata masy ciała zaobserwowana w badaniu, potwierdza znaczny potencjał w zmniejszaniu masy ciała”.

Producent oczekuje redukcji na poziomie 25 proc., dlatego też preparat jest wciąż rozwijany w badaniu REDEFINE. Obecnie CagriSema jest oceniany jako potencjalny lek do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Ma stać się bezpośrednim konkurentem dla Zepbound, leku na otyłość firmy Eli Lilly.

Przewiduje się, że w 2031 roku rynek leków pomagających w leczeniu otyłości osiągnie wartość ponad 37 miliardów dolarów. Blisko 71 proc. tego rynku będą stanowić agoniści GLP-1R, czyli leki mające działać analogicznie do ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1, właśnie takie jak semaglutyd. Ich potencjał w walce z otyłością jest póki co niekwestionowany. Eli Lilly i Novo Nordisk to obecnie dwaj główni gracze na rynku. Wyniki różnych badań klinicznych sugerują, że CagriSema może zapewnić większy spadek masy ciała, w porównaniu do wspomnianego leku Zepbound, tym samym zajmując pozycję lidera.