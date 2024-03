W Waszyngtonie, z okazji 25-lecia wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, polskiego prezydenta i premiera podjął prezydent Joe Biden. Tematami rozmów było bezpieczeństwo oraz energetyka.

Polska jest prymusem NATO jeżeli chodzi o udział wydatków na obronność w PKB państwa. Nic dziwnego, że 25-lecie w sojuszu było hucznie obchodzone nie tylko w kraju, ale i za oceanem. We wtorek miało miejsce spotkanie prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, i premiera Donalda Tuska z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Dodatkowo, przed tym wydarzeniem, prezydent Duda przeprowadził rozmowy z kilkoma przedstawicielami amerykańskiego Kongresu.

Bezpieczeństwo głupcze!

- Główny cel mojej wizyty, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest niepodważalny. Chciałem wiedzieć, że Amerykanie czują się zobowiązani, i zawsze będą zobowiązani do natychmiastowego działania, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali. – mówił podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Prezydentem USA Premier Donald Tusk. - Imponująca była jedność przy tym stole. W każdym punkcie tej rozmowy mieliśmy wspólne stanowisko z Prezydentem Joe Bidenem i stroną amerykańską – dodał premier.

Bezpieczeństwo, Rosja oraz wojna na Ukrainie były głównymi tematami rozmów.

- Rosja powinna zostać zatrzymana, powstrzymana i ukarana. – mówił na konferencji po spotkaniu prezydent Andrzej Duda.

USA udzielą kredytu na Apache

Najważniejszym fruktem wizyty jest deklaracja sprzedaży śmigłowców. Stany Zjednoczone zapowiedziały bowiem zamiar udzielenia Polsce pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów, przeznaczonej na zakup 96 śmigłowców bojowych typu Apache.

W trakcie wtorkowego spotkania, które zgromadziło polskiego prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Donalda Tuska oraz prezydenta USA, Joe Bidena, poruszono również temat wsparcia militarnego. W tym kontekście, Stany Zjednoczone zapowiedziały zamiar udzielenia Polsce pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów, przeznaczonej na zakup 96 śmigłowców bojowych typu Apache. To bardzo duża ilość sprzętu, która zmieni obraz polskiego lotnictwa bojowego. Będzie jednak niezwykle droga w utrzymaniu, na co zwracają od razu uwagę eksperci.

Śmigłowce Apache są znane z zaawansowanego wyposażenia i wielorakich funkcji na polu walki. Dysponują one systemem celowniczym umożliwiającym atakowanie celów przy słabej widoczności, dzięki czemu są skuteczne w różnych warunkach. Ponadto, wyposażone są w opancerzenie odporne na ogień z broni lekkiej, co zwiększa ich przeżywalność na polu bitwy. Apache mogą być uzbrojone w pociski kierowane Hellfire, rakiety niekierowane, a także działko automatyczne kalibru 30 mm, co czyni je śmiertelną bronią przeciwko siłom lądowym oraz innym celom. Zastosowanie zaawansowanej technologii i elektroniki sprawia, że Apache są jednymi z najbardziej zaawansowanych śmigłowców bojowych na świecie, oferując dużą elastyczność operacyjną i skuteczność na polu walki.

Prezydent i premier spotyka się z republikańskimi kongresmenami

Andrzej Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się we wtorek z amerykańskim prezydentem Joem Bidenem. Wcześniej prezydent i premier rozmawiali też z przedstawicielami Kongresu. W wywiadzie dla Polsat News Andrzej Duda odpowiadał na pytanie o efekty spotkania z Mike’em Johnsonem, spikerem Izby Reprezentantów, od którego według amerykańskiej prasy zależy los ustawy o pomocy dla Ukrainie.

- Rozmawialiśmy z panem Johnsonem, mieliśmy bardzo dobrą rozmową. Bardzo szczegółowo przedstawiłem mu nasz punkt widzenia na bezpieczeństwo naszej części Europy, także przez pryzmat wojny na Ukrainie i przede wszystkim tego, że Rosja musi zatrzymana. Bo dla nas Polaków jest to najważniejsze.– powiedział prezydent Duda. Jak dodał, „dzisiaj wystarczy wydać pieniądze, żeby dać obrońcom Ukrainy nowoczesne uzbrojenie, aby mogli powstrzymać rosyjską inwazję". "I to trzeba zrobić. I to wyjaśniałem dzisiaj przedstawicielom i Izby Reprezentantów, i Senatu, i panu spikerowi” – dodał.

Andrzej Duda był pytany o to, czy polskie władze nie powinny się odezwać do ludzi z otoczenia Donalda Trumpa i wyjaśnić im, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy.

- Właśnie się odzywamy do ludzi Donalda Trumpa. Właśnie dzisiaj mieliśmy z nimi rozmowy, z tymi, którzy są dzisiaj bardzo poważnymi politykami w Partii Republikańskiej i którzy na co dzień pracują i realizują zadania polityczne z byłym prezydentem i dzisiaj znowu kandydatem na prezydenta, panem Donaldem Trumpem. Robimy to bardzo spokojnie i mam nadzieję, że w mądry sposób osiągniemy swoje cele, a te cele to jest przede wszystkim bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To najważniejszy cel.– powiedział Andrzej Duda.

Amerykański atom dla Polski

Donald Tusk zapowiedział, że polski rząd będzie utrzymywać współpracę z USA również w obszarze energetyki jądrowej czy współpracy technologicznej. Rozmowy w dużej mierze dotyczyły potencjalnej inwestycji amerykanów w polską elektrownię atomową.

- Rozmawialiśmy również na temat bardzo intensywnej, coraz lepszej współpracy polsko-amerykańskiej, w tym w kwestii energetyki. Jesteśmy po decyzji, jeśli chodzi o trzy bloki, pierwszej elektrowni jądrowej. Myślimy także o tym, aby kontynuować współpracę z Amerykanami w tym zakresie - mówił podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie premier Donald Tusk.