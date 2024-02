Parlament Europejski w rezolucji wyraził zaniepokojenie wydarzeniami w Grecji zagrażającymi praworządności, demokracji i prawom podstawowym oraz wezwał Komisję Europejską do działania. Posłów do Parlamentu Europejskiego niepokoi traktowanie migrantów, a także ataki na społeczeństwo obywatelskie, w szczególności kampanie oszczerstw i prześladowania sądowe działaczy na rzecz praw człowieka.

Rezolucję przyjęto 330 głosami za, przy 254 głosach przeciw i 26 wstrzymujących się.

Dziennikarze padają ofiarami ataków

W kwestii pluralizmu mediów i bezpieczeństwa dziennikarzy posłowie do PE podkreślają brak postępów w śledztwie w sprawie morderstwa George'a Karaivaza w kwietniu 2021 r. Potępiają fakt, że dziennikarze padają ofiarą gróźb fizycznych i ataków werbalnych (także ze strony polityków wysokiego szczebla), naruszeń ich prywatności za pomocą oprogramowania szpiegującego oraz procesów sądowych. Te sytuacje dotyczą polityków z otoczenia premiera. Parlament ma także wątpliwości co do niezależności krajowego organu regulacyjnego sektora audiowizualnego, koncentracji mediów w rękach oligarchów oraz podziału dotacji państwowych.

Parlament Europejski potępia instrumentalizację

Parlament potępia instrumentalizację kwestii „zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego” w celu podsłuchiwania przeciwników politycznych, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego. Żąda wzmocnienia gwarancji demokratycznych i wzywa do przeprowadzenia skutecznych dochodzeń z pomocą Europolu. Prosi o uchylenie przepisów, które oddają wywiad pod bezpośrednią kontrolę premiera. W rezolucji wyrażono też obawy związane z przekazaniem jednego ze śledztw innemu prokuratorowi oraz naciskami politycznymi, zastraszaniem i nękaniem urzędników z organów kontrolujących rząd.

Parlament wskazuje również na nadmierne użycie siły przez policję, korupcję, długość postępowań sądowych i możliwe konflikty interesów, w tym infiltrację policji przez przestępczość zorganizowaną.

Parlament Europejski niepokoi traktowanie migrantów

Sprawa katastrofy pociągu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego podejrzewają brak bezstronności politycznej w dochodzeniu parlamentarnym w sprawie katastrofy pociągu Tempi – w wyniku której w lutym 2023 r. zginęły dziesiątki osób.

Mając to wszystko na uwadze, Komisja - zdaniem PE - powinna w pełni wykorzystać dostępne narzędzia, aby zaradzić naruszeniom wartości UE w Grecji.