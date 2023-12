Łotwa w bardzo elegancki sposób rozwiązała sprawę świątecznych choinek: Każda rodzina na Łotwie może na święta wyciąć w lesie państwowym jedną choinkę.

Łotewskie rodziny przygotowują choinki świąteczne

Ale nie więcej. Za wycinkę większej liczby drzewek może grozić kara, w tym nawet konfiskata pojazdu, którym przewożone są choinki. Innym obostrzeniem jest to, że bezpłatną choinkę dla jednego gospodarstwa domowego można wyciąć tylko na terytorium zarządzanym przez Łotewskie Lasy Państwowe.

Przedstawiciel Łotewskich Lasów Państwowych Tomass Kotoviczs mówi: "Oczywiście to opłaca się mieszkańcom wsi. Mieszkańcom Rygi nie opłaca się jechać 50 km za miasto, żeby wyciąć choinkę. Ale nie o to chodzi, że jest za darmo. Chodzi o możliwość udania się do lasu, spaceru, znalezienia swojej choinki, wzięcia ze sobą dzieci, omówienia, jaką choinkę najlepiej wyciąć. To jest w większym stopniu pielęgnowanie dawnych tradycji świętowania Bożego Narodzenia".

Łotewski sposób na święta

Władze łotewskie dopuszczają prawnie wycinkę choinek tylko w wyznaczonych miejscach i odpowiednich rozmiarów. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mandat. Za nielegalne wywiezienie wielu choinek może być skonfiskowany pojazd, którym przewożone są drzewka.

Leśniczy Monvids Strautinsz rekomenduje, by zamiast wycinania drzewek po prostu spędzić święta w lesie. Poleca, by choinki ozdobić jabłkami, marchwią i innymi owocami i warzywami, które mogą być zjedzone przez leśne zwierzęta.