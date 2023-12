Pretensje o stanowisko Joe Bidena w sprawie wojny Izrael-Hamas doprowadziły muzułmańskich liderów w USA do wycofania dla niego poparcia przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.

Wyborcy muzułmańscy w USA odchodzą od Bidena

USA zamieszkuje prawie 4 miliony osób, które identyfikują się jako muzułmanie, co stanowi więcej niż 1% populacji tego kraju. Około 64 proc. muzułmańskich wyborców poparło w 2020 roku Bidena, a 35 proc. Donalda Trumpa, ale obecnie przywódcy muzułmańscy w amerykańskich stanach wahających się na którą partię głosować zapowiadają, że w 2024 roku nie będą wspierać reelekcji prezydenta Joe Bidena. Mają pretensje o jego stanowisko w sprawie wojny Izrael-Hamas.

Stacja Fox News podała w niedzielę: „Kampania prezydenta Bidena na rzecz reelekcji w 2024 r. spotyka się z rosnącą presją ze strony muzułmańskich Amerykanów, którzy przyrzekli nie wspierać go w związku z jego stosunkiem do wojny Izrael-Hamas. (…) Przywódcy muzułmańscy z kilku wahających się stanów – w tym Arizony, Florydy, Georgii, Minnesoty, Nevady i Pensylwanii – przybyli do Dearborn w stanie Michigan, aby wypracować wspólne stanowisko. Nazwali swoją akcję #AbandonBiden (porzuć Bidena) i zapewniają, że dopilnują, aby nie pozostał na drugą kadencję”.

Społeczność muzułmańska z apelem do prezydenta Bidena

Liderzy muzułmańscy i arabscy naciskają na demokratycznego prezydenta, aby wezwał do zawieszenia broni, ponieważ liczba ofiar śmiertelnych konfliktu Izrael-Hamas w Gazie stale rośnie. Według kierowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie, w sobotę liczba zabitych w wojnie Palestyńczyków wyniosła 15 200. Izraelczyków zginęło blisko 1200, większość podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października.

Zdaniem jednego z liderów muzułmańskich Jaylani Husseina z Minneapolis, niechęć Bidena do wezwania do zawieszenia broni nieodwracalnie zniszczyła jego stosunki ze społecznością amerykańskich muzułmanów.

„Rodziny i dzieci są unicestwiane z pomocą naszych podatków. Gniew w naszej społeczności jest nie do uwierzenia. Jedną z rzeczy, która wprawiła nas w jeszcze większą złość, jest fakt, że większość z nas faktycznie głosowała na prezydenta Bidena” – powiedział Hussein w wywiadzie dla The Associated Press.

Przywódcy muzułmańscy przekonują, że ich społeczność w USA nie jest bezsilna. „Jesteśmy potężni. Nie tylko mamy pieniądze, ale mamy faktyczne głosy. I wykorzystamy je, aby ocalić ten naród przed samym sobą” – oznajmił Hussein.

Linia obrony Białego Domu

Biały Dom argumentował, że prezydent nalegał na humanitarne przerwy w walkach i dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy.

Jak zarazem zaznaczył „walka z trucizną antysemityzmu i prawo Izraela do samoobrony” zawsze były podstawowymi pryncypiami polityki Bidena.