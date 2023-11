„Była to też okazja, żeby potwierdzić, że Zgromadzenie Parlamentarne NATO wspiera Ukrainę na drodze do członkostwa w Sojuszu. Są duże oczekiwania ze strony ukraińskiej związane ze szczytem w Waszyngtonie jako kolejnym krokiem na drodze do członkostwa, potwierdzeniem zaproszenia Sojuszu dla Ukrainy” – wyjaśnił.