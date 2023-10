"Z ich raportów wynikało, że na Białorusi wagnerowcy zostawili większą część swoich pojazdów. Głównie chodziło o park samochodowy. Większość tej floty tam nadal jest, być może dla zmylenia śladów, bo nie zmniejszała się ona, gdy malała liczba namiotów w obozie. Najemnicy musieli wyjeżdżać, a my nie mamy żadnych informacji o tym, by przenieśli się gdzie indziej – to by było zauważone. Wynika z tego, że wyjeżdżali cichaczem" – podkreślił Kłysiński.