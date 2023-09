Przywódcy Wietnamu i Stanów Zjednoczonych oświadczyli we wspólnym komunikacie w poniedziałek, że przestrzegają przed "groźbami bądź użyciem siły" na Morzu Południowochińskim. Przesłanie, wystosowane przy okazji wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Hanoi, skierowane jest wyraźnie pod adresem ChRL - ocenia AFP.

Sygnatariuszami dokumentu, który wprost nie wymienia Chin, są Biden i szef Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyen Phu Trong. Poniedziałek jest drugim dniem wizyty prezydenta USA w Wietnamie.

Stany Zjednoczone - jak zapisano w oświadczeniu - "zobowiązują się do dalszego wspierania Wietnamu w rozwijaniu autonomicznych zdolności obronnych". Dokument wspomina także o "swobodzie żeglugi i przelotu" i o konieczności zagwarantowania niezakłóconej wymiany gospodarczej, jak również o "poszanowaniu suwerenności" w regionie, który - jak zauważa AFP - stał się obszarem wyjątkowych napięć.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu z powodu sporów terytorialnych. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu do poszczególnych części akwenu. (PAP)

awl/ ap/