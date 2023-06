Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO nie jest kwestią dekady, lecz najbliższych kilku lat, myślę, że nastąpi to bardzo szybko - powiedział w czwartek podczas odbywającej się w Londynie konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy premier tego kraju Denis Szmyhal.

Szmyhal podczas konferencji prasowej powiedział, że do końca roku Ukraina powinna być gotowa do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE. "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wdrożyć wszystkie ich zalecenia, dyrektywy i regulacje, a teraz jesteśmy w trakcie samodzielnego sprawdzania ukraińskiego ustawodawstwa pod kątem europejskiego ustawodawstwa i dyrektyw. Do końca tego roku wdrożymy wszystkie dyrektywy i siedem nowych zaleceń, zakończymy proces samokontroli i będziemy absolutnie gotowi do negocjacji w sprawie członkostwa. Myślę, że działamy bardzo szybko i nie myślimy o perspektywie 10 lat. Myślimy o najbliższych latach i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało" - powiedział Szmyhal.

Odnosząc się do członkostwa w NATO, ukraiński premier podkreślił, że jest ono ważne nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Europy, bo ma ono kluczowe znaczenie dla przyszłego bezpieczeństwa europejskiego. W związku z tym ocenił, że wejście do sojuszu nastąpi znacznie szybciej niż przed końcem tej dekady. Wyraził nadzieję, że podczas szczytu NATO w Wilnie podjęte zostaną jakieś konkretne decyzje.

"Ukraińska armia jest teraz armią NATO. Walczymy bronią dostarczoną przez NATO, walczącym zgodnie ze standardami NATO, nasza armia jest szkolona w krajach NATO, więc faktycznie ukraińska armia jest teraz absolutnie przygotowana do standardów NATO i ma bardzo, bardzo duże praktyczne doświadczenie, którym możemy się podzielić z sojusznikami" - podkreślił Szmyhal.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

