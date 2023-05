W Imatrze przedstawiono gotowy już fragment testowego odcinka ogrodzenia, które powstaje na granicy z Rosją w płd.-wsch. Finlandii. Metalowe ogrodzenie o kolorze zielonym ma ok. 3 m wysokości i jest zwieńczone drutem kolczastym tworzącym cylindryczną zaporę.

Cały testowy odcinek płotu, o długości ok. 3 km, nie będzie jednak ukończony przed końcem czerwca, jak pierwotnie zakładano. Jego budowa opóźni się o jakiś miesiąc – powiedział we wtorek szef projektu budowy Ismo Kurki podczas prezentacji dla dziennikarzy. Według niego testowa bariera powinna być gotowa do użytku na początku sierpnia.

Doświadczenia z budowy tego odcinka, w tym związane z obsługą systemów monitoringu, oświetlenia, nagłośnienia, korzystaniem z dróg dojazdowych jak i procesem wykupu gruntów od właścicieli, posłużą do budowy ogrodzenia w kolejnych miesiącach i latach.

W pierwszej fazie zabezpieczone ma być ponad 70 km granicy, z czego większość w płd.-wsch. Finlandii (ok. 55 km) i w Karelii Północnej (ok. 7 km), gdzie skupia się ruch z okolic Sankt Petersburga oraz Moskwy, oraz dalej na północ w stronę Laponii (łącznie 10 km). Docelowo władze zamierzają zabezpieczyć ok. 200 km granicy z Rosją, tj. ok. 15 proc. całej liczącej ponad 1300 km granicy (głównie w pobliżu dotychczasowych posterunków i przejść granicznych oraz szlaków komunikacyjnych). Przedsięwzięcie ma zakończyć się do 2026 r.

Budowę płotu na wschodniej granicy fińskie władze uzasadniły „zmianą środowiska bezpieczeństwa w Europie”, co wynika z agresywnej polityki Rosji i jej zbrojnej agresji na Ukrainę. Bariera ma być zabezpieczeniem przed masowym nielegalnym przekraczaniem granicy, w tym możliwym instrumentalnym wykorzystaniem migrantów przez obce państwo.(PAP)

Z Helsinek Przemysław Molik

pmo/ mms/