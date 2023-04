– To historyczny dzień. Chcemy powitać Finlandię jako 31. państwo Sojuszu. Tego dnia w 1949 r. podpisano traktat waszyngtoński, trudno sobie wyobrazić lepszy sposób, by to celebrować – mówił wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Brukseli. – Prezydent Putin chciał mniej NATO przy swoich granicach, a osiągnął cel dokładnie odwrotny – dodał Stoltenberg.