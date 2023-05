Na skutek naszych działań kontrofensywnych w Bachmucie odrzuciliśmy wroga na odległość od 250 metrów do 1,5 km; Rosjanie zaczynają tam przejawiać oznaki wyczerpania, o czym świadczą histeryczne wypowiedzi Jewgienija Prigożyna, szefa najemników z Grupy Wagnera - oznajmił w piątek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy płk Serhij Czerewaty.

"W dalszym ciągu skutecznie realizujemy operację obronną w Bachmucie. Osiągamy jeden z naszych głównych celów, czyli osłabiamy zdolności bojowe przeciwnika i wykrwawiamy go. (...) W ciągu minionej doby doszło tam do 40 starć, w których zginęło 199 rosyjskich żołnierzy, 244 doznało obrażeń, a 15 trafiło do niewoli" - poinformował Czerewaty, cytowany przez agencję UNIAN.

W ocenie pułkownika najeźdźcy nie tylko tracą swój potencjał militarny, ale także mają coraz mniejszą motywację do walki.

Wagnerowcy nie dotrzymali żadnego z terminów zajęcia Bachmutu i całego obwodu donieckiego. Obecnie w rosyjskich szeregach narasta panika, na co wskazują "niemal codzienne histeryczne oświadczenia zbrodniarza Prigożyna". O stanie emocjonalnym żołnierzy wroga świadczą też rozmowy z rosyjskimi jeńcami, którzy są zdemoralizowani i nie wiedzą, o co tak naprawdę walczą - dodał Czerewaty.

Wcześniej w piątek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła, że siły agresora zostały zmuszone do wycofania się z części zajętego obszaru w Bachmucie. Według przedstawicielki rządu ukraińska armia broniąca miasta nie straciła w tym tygodniu ani jednej pozycji i przesunęła się 2 km do przodu.

Wojska najeźdźcy próbują zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku. Prowadzone tam są obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się ze zniszczonego miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę tej miejscowości.

W ocenie większości zachodnich obserwatorów siły agresora mogą obecnie kontrolować około 80-90 proc. powierzchni Bachmutu. Ukraińskie oddziały utrzymują pozycje w zachodniej części miasta.

