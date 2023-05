Zwiększymy nakłady na obronność do co najmniej 2 proc. PKB do 2026 roku, osiągając długo oczekiwany cel członków NATO - ogłosił we wtorek premier Norwegii Jonas Gahr Store.

Zwiększymy nakłady na obronność do co najmniej 2 proc. PKB do 2026 roku, osiągając długo oczekiwany cel członków NATO - ogłosił we wtorek premier Norwegii Jonas Gahr Store. "Podstawą do zwiększenia budżetu obronnego o 11 mld koron do 2026 roku jest analiza cen ropy i gazu" - podkreślił Store. Konieczność inwestycji uzasadnił zobowiązaniami po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szczegółowy plan wzrostu wydatków na wojsko ma zostać przedstawiony sojusznikom na lipcowym szczycie NATO w Wilnie. Jak zauważają media, ojczyzna sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga do tej pory nie miała konkretnego planu, w jaki sposób i kiedy osiągnie cel 2 proc. PKB. W tym roku Norwegia zwiększyła wydatki na obronność o 10 proc., mają one osiągnąć poziom 1,43 proc. PKB. W 2022 roku kraj ten przeznaczył na wojsko 1,57 proc. PKB. Store przyznał, że dobry stan norweskiej gospodarki sprawia, że zarządzanie według celu procentowego jest dla kraju "bardziej wymagające". Rząd Norwegii ogłosił zwiększenie wydatków na obronność przed zaplanowaną na środę prezentacją raportu specjalnej komisji, która ma oszacować, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć norweskie bezpieczeństwo na najbliższe dziesięciolecia. Według przecieków do mediów w dokumencie znajdzie się również krytyka niedostatecznych zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Daniel Zyśk(PAP) zys/ mal/