Parlament Europejski zatwierdził we wtorek liberalizację przepisów wizowych dla obywateli Kosowa, którzy najpóźniej od początku 2024 roku będą mogli swobodnie poruszać się po terytorium Wspólnoty - podano w komunikacie prasowym PE.

Obywatele Kosowa będą mogli przebywać na obszarze UE przez 90 dni w okresie 180 dni. Po wejściu przepisów w życie, cały region Bałkanów Zachodnich będzie objęty podobnym reżimem wizowym dla strefy Schengen.

"Po latach oczekiwań Kosowo staje się ostatnim krajem regionu dołączającym do reżimu bezwizowego z UE. Umożliwi to w końcu obywatelom Kosowa swobodne podróżowanie, odwiedzanie krewnych i prowadzenie interesów w UE. To też krok milowy w pogłębiającej się współpracy Brukseli i Prisztiny" - powiedział ogłaszając decyzję holenderski eurodeputowany Thijs Reuten.

"Dzięki pracy rządu - zwłaszcza w zakresie praworządności, walki z korupcją i zarządzania migracjami - instytucje UE i państwa członkowskie przekonały się, że Kosowo zasługuje na zakończenie procesu liberalizacji wizowej i że kraj poczynił znaczące postępy w odpowiednich dziedzinach. Po długim oczekiwaniu jest to kluczowy moment w zbliżaniu naszego kraju do rodziny europejskiej" - oświadczył w komunikacie rząd w Prisztinie.

W środę w Strasburgu dokument zostanie podpisany przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę i szwedzką prezydencję w Radzie UE.

W grudniu 2022 roku Kosowo złożyło wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. Obecnie ogłoszonej w 2008 roku niepodległości Kosowa nie uznaje pięć państw UE: Cypr, Grecja, Rumunia, Słowacja i Hiszpania. (PAP)

jbw/ ap/