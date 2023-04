W takiej atmosferze Wołodymyr Zełenski z małżonką Ołeną odbędą dzisiaj pierwszą po 24 lutego 2022 r. oficjalną wizytę w Warszawie. Wcześniej szef państwa ukraińskiego dwukrotnie rozmawiał z Andrzejem Dudą w Rzeszowie podczas powrotu z poprzednich wizyt zagranicznych – w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Belgii. Zełenski spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim oraz – na placu Zamkowym w Warszawie – z Polakami i ukraińską diasporą.

– Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy – mówił w RMF FM Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Kontakty polsko-ukraińskie przybrały na intensywności po rozpoczęciu inwazji. Duda był w Kijowie w przeddzień ataku, a po nim wizytował Ukrainę czterokrotnie. Morawiecki gościł nad Dnieprem pięć razy, w tym po raz ostatni 24 lutego z okazji rocznicy inwazji. Ukraińcy doceniają ciepłe relacje. Z sondaży wynika, że oprócz USA jesteśmy ich najpewniejszym sojusznikiem, a Duda obok byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona jest najpopularniejszym zagranicznym politykiem. 70 proc. Ukraińców deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ich zdanie o Polakach się poprawiło, a co czwarty zna kogoś, kto znalazł nad Wisłą schronienie przed wojną.