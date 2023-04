Dane dotyczące handlu zagranicznego Niemiec i strefy euro sugerują stopniowy powrót globalnej gospodarki do stanu z roku 2019, sprzed pandemii koronawirusa i agresji Rosji na Ukrainę. W tamtym świecie Niemcy, największa europejska gospodarka, każdego miesiąca notowały nadwyżkę eksportu nad importem rzędu 15–25 mld euro. Zmienił to przede wszystkim wybuch wojny w Ukrainie, którego konsekwencją był gwałtowny wzrost cen nośników energii.

Nadwyżka handlowa Niemiec spadła do zera w październiku zeszłego roku, a biorąc pod uwagę dane za 12 kolejnych miesięcy, obniżyła się z ok. 200 mld euro w połowie 2021 r. do ledwie 77 mld euro jesienią ub.r. Od kilku miesięcy dane znów się poprawiają – nadwyżka za ostatnie 12 miesięcy wzrosła do 90 mld euro i jest najwyższa od pół roku.