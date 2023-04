Pierwszym ma być prezydent Katalin Novák, która ponad miesiąc temu w Warszawie – w czasie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9) – podpisała krytyczną wobec Rosji deklarację. Przed tygodniem w Turcji mówiła z kolei o tym, że rosyjskie oddziały powinny opuścić Ukrainę (nie precyzując, czy chodziło jej również o Krym, Donbas i Zaporoże).

Novák wyraźnie chce się odróżnić od nurtu dominującego w węgierskiej polityce. Jednak z uwagi na pozycję ustrojową nie należy przeceniać formułowanych przez nią sądów. Jej działania to przede wszystkim narracje oraz iluzja postępowości i otwarcia. Nawet gdyby realnie chciała wykonać jakiś ruch, ograniczać ją będzie pozycja ustrojowa. Prezydent na Węgrzech to przede wszystkim celebra. Do tego nie jest wyłaniany w wyborach powszechnych, tylko przez Zgromadzenie Narodowe, które kontroluje Viktor Orbán.