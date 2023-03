Przeforsowana za pomocą nadzwyczajnego trybu uchwalenia ustawy bez poddania jej pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, reforma może pogrążyć rząd Élisabeth Borne, wobec której złożono dwa wnioski o wotum nieufności i niewykluczone, że po masowych demonstracjach pojawią się kolejne. Choć wszystko wskazuje na to, że na skutek obecnego układu sił i zbyt słabych lewicy oraz skrajnej prawicy, Borne pozostanie na stanowisku, to przeprowadzenie zapowiadanej od lat podwyżki wieku emerytalnego mocno osłabi obóz Macrona. Jednocześnie może ugruntować silną pozycję francuskiego przywódcy w Unii Europejskiej, która dąży do zharmonizowania i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Francja dziś to kraj o najniższym wieku emerytalnym w całej Unii. Krócej pracują wyłącznie kobiety w Austrii, Polsce, Bułgarii i Rumunii oraz osoby objęte szczególnymi wyjątkami z uwagi na specyfikę krajowych przepisów. Jednocześnie większość państw UE regularnie podnosi wiek przechodzenia na emeryturę – najczęściej wydłużając go o daną wartość co kilka miesięcy. Duńczycy szacują, że w 2060 r. emeryturę w ich kraju będzie można uzyskać w wieku 72 lat. Wszyscy wiedzą, że trzeba to zrobić i nikt nie chce tego robić.

Polityczne koszty podnoszenia wieku emerytalnego są duże pod każdą szerokością geograficzną. Często, jak w Polsce, kwestia ta staje się jednym z centralnych wątków kampanii wyborczej. Opozycyjni politycy zapewniają – w zależności od skali problemu – że albo wieku emerytalnego na pewno nie podniosą albo wręcz go obniżą. Czasami nawet – jak PiS po dojściu do władzy w 2015 r. – spełniają obietnice. Później dochodzi do smutnej weryfikacji rzeczywistości: osłabiająco niskie współczynniki urodzeń, zastraszająco wysoka średnia wieku społeczeństwa i świecące pustkami kasy krajowych funduszy społecznych. Recepta? Musimy podnieść wiek emerytalny. I podnosimy, i będziemy podnosić go w całej Europie, w zależności od skali zapaści demograficznej – szybko i boleśnie lub powoli i cyklicznie. Efekt prawie wszędzie jest ten sam – zbyt niskie świadczenia, zbyt późno otrzymywane, a w tle wiszące masowe protesty społeczne i demonstracje ludzi, którym wiek przejścia na emeryturę w trakcie całego życia zawodowego zmieniano nawet kilkukrotnie.