Łącznie państwa UE od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie przeznaczyły według szacunków Brukseli ok. 12 mld euro na zakup broni, sprzętu i amunicji przekazywanych Ukrainie. Od początku wojny zakupy zbrojeniowe „27” są finansowane z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, z którego dane państwo może się ubiegać o zwrot kosztów za zakup broni czy sprzętu przekazanego władzom w Kijowie. Obecnie KE wraz z państwami członkowskimi opracowuje nowy sposób dozbrajania kraju poprzez wspólne zamówienia i wspólne zakupy, które – jak argumentują urzędnicy z Brukseli – miałby pozwolić na zawieranie bardziej atrakcyjnych i tańszych kontraktów, niż ma to miejsce w przypadku pojedynczych inicjatyw danego państwa UE. Na razie jednak mechanizm ten ma objąć głównie amunicję, w tym przede wszystkim pociski artyleryjskie 155 mm.

Poza wspólnymi zamówieniami Unia zamierza zwiększyć własny potencjał do produkcji amunicji, zwłaszcza wspomnianych już pocisków kalibru 155 mm. Łącznie – na zakup tych pocisków z dostępnych dziś zapasów oraz na zwiększenie potencjału produkcyjnego tego jednego rodzaju amunicji państwa UE zamierzają wydać 2 mld euro, na co zgodzili się już ministrowie obrony. Po ogłoszeniu przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella planów zwiększenia ich produkcji unijna grupa zadaniowa ds. wspólnych zamówień w dziedzinie obronności miała opracować mapę państw i przedsiębiorstw, które mogłyby podjąć się realizacji zamówienia. Według informacji przekazanych przez grupę w UE 15 przedsiębiorstw z 11 państw produkuje pociski kalibru 155 mm, a 5 firm może produkować amunicję kalibru 152 mm sowieckiego typu. UE dysponuje dziś niewielkim potencjałem w tym zakresie – zgodnie z danymi estońskiego rządu, który jako pierwszy wysunął propozycję zwiększania produkcji – europejski przemysł zbrojeniowy może wyprodukować obecnie ok. 230 tys. sztuk amunicji rocznie. Dla porównania Stany Zjednoczone mogą dziś produkować do 20 tys. sztuk samych tylko pocisków 155 mm miesięcznie, a do 2025 r. chcą zwiększyć możliwości do 90 tys., co oznacza roczną produkcję prawie 1 mln pocisków.