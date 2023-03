Burza wybuchła, gdy Aleksiej Wieniediktow, szef zamkniętego po inwazji na Ukrainę radia Echo Moskwy, upublicznił listy opozycjonistów do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Dysydenci prosili o zdjęcie sankcji z oligarchy Michaiła Fridmana, właściciela Alfa -Banku, którego w 2019 r. „The Times” określił mianem najbogatszego mieszkańca Londynu, i jego trzech wspólników. Wieniediktow uczynił to z zemsty za to, że Fundacja Walki z Korupcją (FBK) Aleksieja Nawalnego opisała granty, które otrzymywał od władz stolicy.