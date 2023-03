Węgierska inflacja od listopada 2022 r. pozostaje najwyższą w Unii Europejskiej. Notowany obecnie spadek na razie tego nie zmieni. Rząd zapewnia, że do końca roku ceny będą rosły jednocyfrowo. Według Komisji Europejskiej nie ma na to szans. Wciąż rosną też koszty energii - rok do roku o 49 proc.