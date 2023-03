Jego zdaniem oba te kraje tak długo nie będą gotowe do wejścia do Sojuszu, jak długo nie zaakceptuje tego formalnie Turcja.

Koever zarzucił NATO i Unii Europejskiej, że nie robią nic, by przywrócić pokój na Ukrainie.

"Dostarczając broń stały się częścią konfliktu" - powiedział szef węgierskiego parlamentu.

Parlament Węgier rozpoczął 1 marca długo oczekiwaną debatę nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO, jednak jak się oczekuje zagłosuje nad protokołami akcesyjnymi dopiero w drugiej połowie marca.

Węgry to ostatni obok Turcji kraj Sojuszu, który nie zatwierdził jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO. Rozmowy Turcji z dwoma krajami nordyckimi, dotyczące przystąpienia tych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostaną wznowione 9 marca. (PAP)

