"Na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu prowadzone są szeroko zakrojone zabiegi przygotowania inżynieryjnego obrony. Zaangażowali nawet poborowych z obwodu czelabińskiego" - powiedziała Humeniuk. Obwód czelabiński leży na Uralu Południowym.

Reklama

Humeniuk wyraziła przekonanie, że Rosjanie próbują na Krymie zorganizować linię obrony i upewnić się, że zdołają ją utrzymać. "Wygląda to jednak tak, że to (budowanie linii obrony - PAP) nie pomoże, tyle że przyzwyczają się do ziemi. Niech kopią, na razie mają czym zająć ręce" - oświadczyła rzeczniczka. (PAP)

awl/ mms/