Trump, według większości sondaży nieznacznie prowadzący w wyścigu o republikańską nominację, komentując podróż Bidena do Europy, ocenił, że jego następca „systematycznie, choć prawdopodobnie niezamierzenie pcha nas w kierunku tego, co może okazać się niedługo III wojną światową”. O krok dalej poszedł w nagraniu, które opublikowano w dzień warszawskiego przemówienia prezydenta, 76-letni nowojorczyk zadeklarował w nim, że „wyczyści kraj ze wszystkich podżegaczy wojennych i stawiających Amerykę na ostatnim miejscu globalistów z deep state, Pentagonu, Departamentu Stanu i zbrojeniówki”. W odpowiedzi na wizytę Bidena w Kijowie i Warszawie udał się do East Palestine w stanie Ohio, gdzie doszło do poważnego zanieczyszczenia środowiska po katastrofie kolejowej. Teza, że Biden postawił wyżej interesy europejskich partnerów niż ofiar tragedii w USA, systematycznie pobrzmiewa w prawicowej publicystyce.