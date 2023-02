Przedyskutujemy kwestie dotyczące realizacji memorandum z czerwca 2022 roku, w którym Szwecja i Finlandia zadeklarowały, że odpowiedzą na nasze obawy związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. Będzie to trzecie spotkanie ze stronami szwedzką i fińską. Nie możemy zgodzić się na akcesję Szwecji do NATO, dopóki władze w Sztokholmie nie wypełnią swoich zobowiązań wobec Turcji - podkreślił Cavusoglu.

Szwecja i Finlandia złożyły w ubiegłym roku wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. Władze Turcji zadeklarowały, że akcesja obu państw będzie możliwa po spełnieniu szeregu warunków, dotyczących głównie polityki Sztokholmu i Helsinek wobec organizacji kurdyjskich, uznawanych przez Ankarę za terrorystyczne.

Turcja oskarża Sztokholm o ukrywanie Kurdów, których uważa za członków grup terrorystycznych, i żąda ich ekstradycji. Trójstronne rozmowy utknęły w martwym punkcie w styczniu, po tym, gdy przed ambasadą Turcji w Sztokholmie spalony został egzemplarz Koranu.

Turcja i Węgry są jedynymi państwami NATO, które nie ratyfikowały jeszcze wniosków Finlandii i Szwecji, chociaż Budapeszt zapowiedział, że zamierza to zrobić na początku marca. Do wejścia Szwecji i Finlandii do Organizacji potrzebna jest zgoda wszystkich 30 sojuszników.

"Moim celem jest włączenie Finlandii i Szwecji jako pełnoprawnych członków do czasu szczytu NATO", planowanego w lipcu na Litwie - oznajmił w miniony czwartek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. (PAP)

