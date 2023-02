Proponowane przez Kijów rozwiązanie wpłynęłoby stabilizująco na ceny. – Przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joego Bidena w Europie rynek reagował tak, jakby spodziewał się, że korytarz przetrwa. Ceny stabilizowały się z tendencją do dalszych spadków. Teraz znowu delikatnie rosną – zauważa Bartosz Urbaniak z BNP Paribas. Ceny pszenicy są co prawda wciąż niższe niż podczas wiosennego szczytu, kiedy przekraczały nawet 400 euro za tonę. Wciąż utrzymują się jednak na wyższym poziomie niż przed inwazją. W czwartek na europejskiej giełdzie płodów rolnych MATIF tona pszenicy była warta 284 euro. Przedłużenie umowy nie rozwiąże jednak podstawowego problemu ukraińskich eksporterów. Prowadzone na mocy porozumienia inspekcje statków w centrum koordynacyjnym w Stambule wciąż się opóźniają, o co Kijów obwinia Moskwę.

Sprawę ułatwiły rekordowe zbiory rosyjskich zbóż. Te były możliwe, bo Rosjanie od rozpoczęcia inwazji wzmogli nawożenie swoich pól. – Oni mają tanie nawozy, a my nie. Nie mogą sprzedawać gazu ze względu na nałożone sankcje , więc robią więcej nawozów – mówi Urbaniak. Stąd wątpliwości, czy Moskwa w ogóle będzie zainteresowana kontynuacją układu. Podobne obawy towarzyszyły władzom w Kijowie jesienią, gdy zbliżał się termin wygaśnięcia lipcowego porozumienia. Podsycał je sam Kreml. 29 października, trzy tygodnie przed końcem umów, Rosja zawiesiła udział w projekcie. Kreml motywował decyzję ukraińskimi atakami na Flotę Czarnomorską w Sewastopolu. Ankara i Kijów ją zignorowały. Kreml nie zdecydował się na zaatakowanie konwojów handlowych i wkrótce po cichu wrócił do realizacji umowy. Według Urbaniaka Kreml jednak ostatecznie da zielone światło, bo i jemu umowy zbożowe są na rękę. – Bez nich ceny by oczywiście wzrosły, ale patrząc na dotychczasowe reakcje Zachodu, można byłoby się spodziewać kolejnych sankcji – mówi.

Swoją cegiełkę do utrzymania korytarza mogą dołożyć też Chiny. Umowy podpisano głównie w celu ograniczenia kryzysu głodu na kontynencie afrykańskim, w który Pekin od lat inwestuje. Sęk w tym, że płynące przez Morze Czarne ukraińskie zboże trafia dziś przede wszystkim do ChRL i zamożnych państw Europy. Według danych ONZ dzięki umowie wyeksportowano w sumie 22,2 mln t zboża i oleju słonecznikowego. Do największych odbiorców należały właśnie Chiny (4,6 mln), Hiszpania (3,8 mln t), Turcja (2,5 mln t) i Włochy (1,7 mln t). To ma jednak dla Państwa Środka mniejsze znaczenie. Liczy się to, że inicjatywa – zdaniem komunistycznych władz – uspokaja nastroje społeczne w Afryce. Stąd postulat utrzymania porozumień pozwalających na eksport ukraińskiego zboża drogą morską znalazł się w 12-punktowym planie pokojowym Pekinu, który został przedstawiony 24 lutego. ©℗