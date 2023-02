"To, czego chcą Ukraińcy to F-16. Tak się składa, że nie mamy F-16, ale mamy Typhoony. Myślę, że jest argument za tym, aby Wielka Brytania przełamała lody i dała im kilka Typhoonów. Jeśli chodzi o szkolenie ludzi w zakresie obsługi tych maszyn - możemy to zrobić" - powiedział Johnson w wywiadzie udzielonym stacji Sky News z okazji przypadającej w piątek rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę. Johnson był wówczas premierem Wielkiej Brytanii.

Zasugerował, że jego zdaniem Ukraińcy używaliby myśliwców tylko do obrony swojego kraju, a nie do ataków na terytorium Rosji, czego obawiają się niektórzy zachodni przywódcy, i powiedział, że "nie ma wątpliwości", iż Ukraina będzie w stanie odzyskać okupowane terytoria, jeśli miałaby samoloty, o które prosi.

Były premier wskazał, że "najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, najbardziej ekonomiczną rzeczą, jaką można robić, by zapewnić, że nasz własny kraj jest chroniony i cały obszar euroatlantycki jest chroniony, jest spowodowanie, że (Władimir) Putin przegra na Ukrainie, a Ukraińcy wygrają".

Johnson został zapytany o ostrzeżenie ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że jeśli jego kraj przegra, może dojść do trzeciej wojny światowej.

"Myślę, że istnieje realne ryzyko, że jeśli Putin będzie w stanie wytworzyć z tego jakikolwiek sukces, to będzie mógł dalej grozić nie tylko Ukrainie, ale wszystkim częściom byłego imperium sowieckiego, które chce zastraszyć. A wszyscy inni na całym świecie wyciągną wniosek, że agresja się opłaca i że granice można zmieniać siłą. To jest absolutnie krytyczny moment dla świata. To jest moment zwrotny" - ocenił.

Zakwestionował powody podawane przez rosyjskiego dyktatora jako uzasadnienie rozpoczęcia inwazji.

"Nigdy nie był naprawdę zagrożony przez Ukrainę jako potencjalnego członka NATO. Nie było mowy o rozmieszczeniu NATO-wskich rakiet na ukraińskiej ziemi, ani żadnych takich nonsensach. To zostało zrobione przez Putina, aby wzmocnić swoją słabnącą pozycję w kraju i spróbować odtworzyć stare sowieckie imperium. Myślę, że byłby to straszny sygnał, gdyby odniósł jakikolwiek sukces" - mówił Johnson.

Powiedział również, że był bardzo zaniepokojony widząc, jak główny dyplomata Chin Wang Yi spotkał się w środę w Moskwie z Putinem. Zapytany o możliwość wsparcia przez Pekin wysiłków wojennych Moskwy bronią, Johnson odparł: "Myślę, że byłby to historyczny błąd Chińczyków. Dlaczego Chiny chcą być skażone przez skojarzenie z Putinem, który objawił się jako gangster i awanturnik? Myślę, że byłby to wielki, wielki błąd Chin".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ ap/