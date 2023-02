Prezydent Gitanas Nausėda wezwał Zachód do „przekraczania czerwonych linii w naszych głowach” i udzielenia jak najszerszego wsparcia walczącej Ukrainie, zaś prezydent elekt Czech Petr Pavel powiedział w rozmowie z „Deníkiem N”, że Kijów jest gotowy do członkostwa w NATO. W jego opinii Ukraińcy będą mieli najbardziej doświadczoną armię ze wszystkich sprzymierzonych sił. Z kolei szef czeskiego Sztabu Generalnego Karel Řehka stwierdził, że „niezależnie od wyniku wojny, musimy liczyć się z tym, że Rosja będzie dla nas zagrożeniem”. – Czy nam się to podoba, czy nie, musimy przygotować się na ewentualne starcie między Rosją a NATO – mówił wojskowy. W jego opinii „kryzys w Europie nie jest nie do pomyślenia i nie będziemy mieli czasu, aby się do niego przygotować, jeśli nie przygotujemy się na dłuższą metę już w pokoju”. – Duża część naszej armii pójdzie do walki zgodnie z planami obronnymi Sojuszu. Nasze terytorium stanie się ważną strefą tranzytową i bazą, a od nas, żołnierzy, zależy, czy ta strefa będzie bezpieczna i zdolna do funkcjonowania – przekonywał. – Zasoby długotrwale niedofinansowanej armii zawodowej i czynnych rezerw z pewnością nie wystarczyłyby do obrony. Państwo musiałoby przystąpić do jakiejś formy mobilizacji materialnej i osobowej – zapowiedział.