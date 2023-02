Odnosząc się do opublikowanego w środę raportu na temat Prevent, będącego od prawie 20 lat jednym z filarów rządowej strategii antyterrorystycznej, Braverman powiedziała, że wykazuje on "kulturową nieśmiałość i instytucjonalne niezdecydowanie w kwestii zwalczania islamizmu z obawy przed zarzutem islamofobii".

"Prevent potrzebuje poważnej reformy. Prevent musi lepiej zrozumieć zagrożenia, przed którymi stoimy i ideologię, która leży u ich podstaw. Prevent musi skupiać się wyłącznie na bezpieczeństwie, a nie na poprawności politycznej" - mówiła Braverman w Izbie Gmin.

W obszernym, niezależnym raporcie wskazano, że w programie zbyt mało uwagi poświęcane jest ekstremizmowi islamskiemu poniżej progu terroryzmu oraz że stosowane są podwójne standardy w odniesieniu do skrajnej prawicy i islamizmu.

"Powstrzymywanie ideologii ekstremistycznej nie powinno być ograniczone do organizacji zakazanych, ale powinno również obejmować domowych ekstremistów, działających poniżej progu terroryzmu, którzy mogą stworzyć środowisko sprzyjające terroryzmowi" - napisano w raporcie.

Program Prevent nakłada na instytucje publiczne, w tym szkoły i policję, prawny obowiązek identyfikacji osób, które mogą zwrócić się ku ekstremizmowi i interweniowania w ich życie poprzez specjalistyczne programy wsparcia, zanim będzie za późno.

Jak dodano, program przyjął "ekspansywne podejście do skrajnej prawicy", wskutek czego interwencje podejmowane są nawet w przypadku wypowiedzi z głównego nurtu prawicy, które nie mają związku z terroryzmem lub radykalizacją, natomiast w odniesieniu do islamizmu program ma tendencję do "znacznie węższego podejścia koncentrującego się na zakazanych organizacjach", ignorując narracje, które mogą prowadzić do terroryzmu.

"Zagrożenie ze strony skrajnej prawicy nie może być minimalizowane. Jest ono poważne i rośnie. Należy się nim solidnie zająć, ale nie jest ono takie samo ani pod względem charakteru, ani skali, jak zagrożenie ze strony islamizmu" - oświadczyła Braverman.

Zapowiedziała, że jej resort wdroży wszystkie 34 rekomendacje zawarte w raporcie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

