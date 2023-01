"Mocno popieramy ich kandydatury, Finlandia i Szwecja są gotowe, by dołączyć do Sojuszu. Są gotowe ze względu na swoje wojskowe zdolności (...), ale są też gotowe, bo są to wysoce rozwinięte demokracje" - powiedział Price podczas konferencji prasowej. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o komentarz do słów prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który powiedział, że w związku ze spaleniem Koranu przed ambasadą Turcji w Sztokholmie, Szwecja nie może już liczyć na poparcie swojej kandydatury ze strony Ankary.

"Jeśli chodzi o to, co widzieliśmy w ostatnich dniach, popieramy prawo do pokojowych zgromadzeń jako element każdej demokracji. Ale, jak powiedział szwedzki premier, palenie ksiąg, które są święte dla wielu wyznawców jest głęboko nieodpowiedzialnym, lekceważącym działaniem. To, co jest legalne, nie zawsze bywa właściwe" - powiedział rzecznik Departamentu Stanu. Zaznaczył jednocześnie, że mimo silnego wsparcia ze strony USA, decyzja o wstąpieniu państw nordyckich do NATO jest "ostatecznie decyzją i konsensusem, który Szwecja i Finlandia będą musiały osiągnąć z Turcją".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)