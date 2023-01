Rząd rozważał też wprowadzenie regulowanych cen na ok. 300 produktów. Chorwacki „Telegram” pisze, że ten pomysł został przeformułowany i teraz Plenković oraz jego minister gospodarki Davor Filipović chcą, by 10 największych sieci handlowych co dwa tygodnie raportowało do rządu ceny 80 artykułów gospodarstwa domowego i spożywczych. Na razie zgodziły się na to tylko dwie sieci. Ceny mają być dostępne w specjalnej aplikacji, co miałoby pozwolić ludziom na kontrolowanie, ile „powinny” kosztować dane produkty. Komentatorka „Telegramu” Sanja Modrić dopytuje jednak, jaki dokładnie rodzaj ryżu albo makaronu miałby się znaleźć na liście, „chyba że dla rządu ryż to ryż”. Z transformacji walutowej obronną ręką wyszedł sektor bankowy. Ivan Hrvoje Maljković z Chorwackiego Stowarzyszenia Banków mówi nam, że zmiana waluty odbyła się płynnie. Koszty dostosowania systemu szacuje się na 80–100 mln euro.