Według Bloomberg Economics rosyjska gospodarka skurczyła się w ubiegłym roku o 2,7 proc. To znacznie mniej, niż mówiły prognozy ekonomistów ogłaszane niedługo po inwazji na Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że Rosja dobrze sobie radzi.

Gospodarczy cios pomogły częściowo zniwelować miliardy, jakie Rosja czerpała ze sprzedaży ropy i gazu, dzięki utrzymującym się przez długi czas bardzo wysokim cenom tych surowców. Dodatni bilans handlowy - czyli różnica między łącznym eksportem a importem - wzrósł do 282,3 mld dol. w 2022 r., w porównaniu z 170,1 mld dol. rok wcześniej. Wpływ na to miał także spadek importu na skutek nałożonych sankcji

Aleksandr Isakow, rosyjski ekonomista cytowany przez Bloomberg, przyznał, że spadki cen zmniejszyły w ubiegłym roku przychody z eksportu głównych surowców o 20 mld dol. Według badań opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), niezależny think tank z siedzibą w Finlandii, dochody Rosji z eksportu paliw kopalnych spadły tylko w grudniu o 17 proc. do najniższego poziomu od początku wojny.

- Bardzo trudno sobie wyobrazić, by zachodnie podmioty inwestowały cokolwiek w Rosji w ciągu następnej dekady - powiedziała Tatjana Orłowa, główna ekonomistka rynków wschodzących w Oxford Economics. - Do tego dochodzą jeszcze te sankcje, które uniemożliwiają rosyjskim firmom importowanie niezbędnych technologii i sprzętu - dodała.

Ekonomiści uważają, że rubel osłabi się w tym roku, ponieważ Kreml zaczyna odczuwać presję zachodnich sankcji. - Do tej pory gospodarka Rosji była odporna na sankcje, ale teraz ta narracja się zmienia - powiedział Liam Peach, starszy ekonomista rynków wschodzących w Capital Economics. Oczekuje on, że w ciągu roku kurs rubla spadnie do ok. 75 za dol. z ok. 68 rubli obecnie.