– W 2023 r. przybliżymy się do tego celu. Gdzieś zrobimy duże kroki, a gdzieś mniejsze. Bądźmy cierpliwi – dowodził. I dodawał, że BiH jest państwem sztucznym, którego przeznaczeniem jest aksamitny rozwód na wzór Czechosłowacji. Z kolei Czarno góra oddzieliła się tylko czasowo, gdyż odrębny naród czarnogórski nie istnieje. Identyczne tezy w odniesieniu do Ukraińców (i Białorusinów) lansował Władimir Putin na lata przed ubiegłoroczną inwazją. Raković nie jest w tym odosobniony. Politycy na czele z prezydentem i liderem obozu rządzącego Aleksandarem Vučiciem robią z Serbii oblężoną twierdzę, na którą czyha całe zło tego świata, zwłaszcza zachodniego. Vučić skarży się na fizyczne ataki na Serbów od BiH po Kosowo. – W Badnji dan (odpowiednik Wigilii – red.) zaatakowano serbskie dzieci i nikogo to nie obeszło, ani EULEX (unijna policja w Kosowie – red.), ani Amerykanów, Niemców, ani biura ONZ – mówił. I przekonywał, że otoczenie chce, by Serbia została rzucona na kolana. Jeszcze dalej w podobnej retoryce idą prorządowetabloidy.