Niezależna gazeta internetowa podkreśla, że przestroga dla Zełenskiego pojawiła się w czasie kiedy poddawał on w wątpliwość wiarygodność wywiadu USA. Odpierał ostrzeżenia i wydawał się być nimi zaskoczony.

„W tym czasie, w styczniu 2022 roku, Zełenski odrzucał pomysł, że Rosjanie przeprowadzą niesprowokowaną inwazję na Ukrainę i sugerował, że publiczne ostrzeżenia Ameryki wywołują panikę” – cytuje „The Insider” fragmenty książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House"(„Walka jego życia: w Białym Domu Joe Bidena”), która ma się ukazać we wtorek.

Jak dodaje, autor książki twierdzi, że to prezydent Joe Biden polecił Burnsowi polecieć do Kijowa i "podzielić się dokładnymi detalami na temat rosyjskich spisków".

"To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego; był zaskoczony, otrzeźwiony tą wiadomością. (…) Dane wywiadowcze były tak szczegółowe, że pomogłyby siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie" - napisał Whipple.

Książka informuje także o przedstawieniu przez szefa CIA Zełenskiemu "schematu planu inwazji Putina", aby pomóc mu w przygotowaniach do walki. Burns, który był wcześniej ambasadorem USA w Moskwie, wstępnie zarysował rosyjski projekt ataku na lotnisko Antonowa na północ od Kijowa i wykorzystania go do desantu oddziałów rosyjskich mających rozpocząć szturm stolicy Ukrainy ,twierdzi jej autor.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/wr/