Według nich, 10 tajnych trustów ustanowionych na Cyprze i na Jersey, beneficjentem których był sam Abramowicz, zostało zreorganizowanych w ten sposób, że ich beneficjentami stały się jego dzieci, z których najmłodsze ma 9 lat. Te 10 trustów dysponuje majątkiem wynoszącym co najmniej 4 miliardy dolarów, choć rzeczywista kwota może być znacznie wyższa.

Pospieszna reorganizacja trustów zaczęła się 4 lutego, czyli cztery dni po tym jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zagroziły nałożeniem sankcji na rosyjskich oligarchów w przypadku, gdyby Rosja dokonała inwazji, a zakończyła się 24 lutego, w dniu rozpoczęcia wojny. Wielka Brytania nałożyła sankcje na siedmiu oligarchów, w tym Abramowicza, 10 marca, Unia Europejska - 15 marca, natomiast USA wcale nie objęły go sankcjami - podobno na prośbę Ukrainy, gdy okazało się, że objawił się on jako nieoficjalny pośrednik w rozmowach pokojowych.

W przeciwieństwie do członków rodzin niektórych najbliższych doradców Władimira Putina, których również objęto sankcjami, nie zrobiono tego w przypadku rodzin wielu oligarchów, co oznacza, że reorganizując trusty Abramowicz mógł uniknąć zamrożenia majątku.

Eksperci ds. sankcji powiedzieli, że szeroko zakrojona reorganizacja trustów mogła być celową - choć nie niezgodną z prawem - próbą formalnego przepisania majątku po to, by uniknąć jego zamrożenia. Skomplikuje to wysiłki mające na celu egzekwowania sankcji przeciwko oligarchom, zwłaszcza, że majątek Abramowicza od wielu lat był chroniony poprzez sieć nieprzejrzystych trustów w rajach podatkowych, i potencjalnie udaremnić to może próby zamrożenia aktywów. Rodzi to też pytania o to, czy dzieci Abramowicza powinny również podlegać zamrożeniu aktywów.

W efekcie reorganizacji trustów dzieci Abramowicza w dniu rosyjskiej napaści stały się ich głównymi beneficjentami, mając łącznie w przypadku niektórych z nich 51 proc., a w innych 100 proc. udziałów. Aktywa trustów obejmują zarówno udziały w dużych rosyjskich firmach, jak i bardziej rzucające się w oczy aktywa fizyczne, takie jak luksusowe nieruchomości, prywatne samoloty czy flota superjachtów na czele z Eclipse, który ma dziewięć pokładów i dwa lądowiska dla helikopterów.

Informacje o dokonanej tuż przed wojną reorganizacji trustów pochodzą z dokumentów zhakowanych z cypryjskiej firmy MeritServus, obsługującej od ponad 20 lat finansowe interesy Abramowicza, które następnie zostały przekazane "Guardianowi". (PAP)

