Podkreślił również, że rząd jest w stałym kontakcie z przedstawicielami prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektu.

W środę po godz. 13 w Kancelarii Premiera rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów ma być projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Koalicjant PiS sprzeciwia się zaproponowanej przez PiS noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, która - zdaniem wnioskodawców - jest kluczowa dla uruchomienia dla Polski środków z KPO.

"To kontynuacja konsultacji z przedstawicielami Solidarnej Polski" - powiedział Szynkowski vel Sęk podczas konferencji prasowej przed spotkaniem. "Przed świętami bardzo interesująca, intensywna, ponad pięciogodzinna dyskusja z ministrem sprawiedliwości i politykami Solidarnej Polski; dyskusja bardzo mocno osadzona w ramach prawnych, pokazująca pewien kontekst wątpliwości ze strony Solidarnej Polski, ale też pozwalająca odpowiedzieć na szereg podniesionych argumentów" - mówił.

Jak zapewnił, środowe spotkanie przyjmie szerszą formułę, z udziałem wszystkich posłów SP, a także kierownictwa PiS. "Na pewno będziemy rozmawiać o projekcie ustawy, ale też będziemy rozmawiać o potrzebie uzyskania środków z KPO w obecnym kontekście geopolitycznym - to jest niesłychane ważne" - mówił Szynkowski vel Sęk, przypominając, że celem ustawy jest odblokowanie środków z KPO.

"Będziemy też oczywiście akcentować to, jak korzystnym rozwiązaniem jest pozyskanie tych środków z KPO możliwie szybko, w okolicznościach, które jeszcze rok temu trudno było przewidzieć" - stwierdził minister.

Szynkowski vel Sęk pytany był również o poniedziałkowy wpis prezydenta Andrzeja Dudy, który podkreślił, że w odniesieniu do nowego projektu o SN pojawiają się dwa pytania. "Czy jest zgodny z Konstytucją i czy jest dla niego większość sejmowa(?)" - napisał prezydent.

Odnosząc się do tego wpisu minister powiedział: "Przyjmujemy to do wiadomości, rozmawiamy z panem prezydentem i jego przedstawicielami dalej. (...) Jesteśmy w stałym kontakcie, niemal codziennym, z przedstawicielami pana prezydenta".

Pytany, czy pod wpływem zastrzeżeń prezydenta projekt zmienia się w trakcie konsultacji, odparł: "Nie zmieniamy projektu w trakcie konsultacji. Bazą konsultacji jest przedłożony projekt, który został oceniony przez KE jako - jeśli zostanie przyjęty - wypełniający kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Wyjaśniamy różne rozwiązania, dlaczego takie, a nie inne zostały zapisane w tym projekcie".

Jak podkreślił, możliwość zgłaszania poprawek do projektu będzie podczas prac parlamentarnych nad nim. Pytany, czy jest możliwe, że projekt trafi pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu, 11 stycznia, odparł: "Myślę, że to nie tylko możliwe, ale i przewidywane".

13 grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Projektem Sejm miał zająć się jeszcze w grudniu ub.r., ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego. 16 grudnia prezydent odbył serię konsultacji ws. projektu noweli ustawy o SN: z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, z prezesem NSA Jackiem Chlebnym, a także z ministrem ds. europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.

Projekt skrytykowała też koalicyjna Solidarna Polska.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ godl/