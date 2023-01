„Na wniosek belgijskich organów sądowych wszczęłam procedurę uchylenia immunitetu dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego. Nie będzie bezkarności” – poinformowała z poniedziałku na wtorek szefowa PE Roberta Metsola. Przewodnicząca nawiązała w swoim wpisie na Twitterze do organizacji pozarządowej Fight Impunity, która jawi się jako główne źródło afery łapówkowej. To organizacja założona przez byłego włoskiego europosła Piera Antonia Panzeriego w 2019 r. tuż po tym, jak zakończył pełnienie mandatu. Organizacją kierował Francesco Giorgi, asystent Panzeriego z czasu pełnienia mandatu, a prywatnie partner Kaili. W areszcie znajduje się już cała trójka, a poza nimi Niccolò Figa-Talamanca, sekretarz generalny organizacji No Peace Without Justice, która podobnie jak Fight Impunity zajmowała się „kwestiami praworządności i praw człowieka”. Wszystkie dotychczasowe zatrzymania mają związek z dochodzeniem prowadzonym przez belgijskiego prokuratora Michela Claise’a.